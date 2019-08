Verona, Tutino esulta: "Emozione fortissima l'esordio in Serie A, abbiamo lottato fino alla fine"

Esordio in Serie A per Gennaro Tutino. L'attaccante dell'Hellas Verona ha commentato il suo debutto sui social: "Ieri è stato un giorno importante per me. La prima in Lega Serie A , un emozione fortissima. Abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo nonostante le difficoltà della partita,lottando da squadra vera fino all’ultimo minuto! Guardando con positività al futuro,continuiamo a lavorare duramente verso i nostri obiettivi".