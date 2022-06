Verratti, il grande rimpianto di ADL. Al-Khelaifi lo esalta: "È il miglior calciatore italiano"

Il PSG è pronto a ripartire con un nuovo progetto. Una nuova era con Luis Campos ds e un nuovo allenatore

Il PSG è pronto a ripartire con un nuovo progetto. Una nuova era con Luis Campos ds e un nuovo allenatore (anche se non c’è ancora l’accordo con Christophe Galtier del Nizza). E dopo 10 anni, a centrocampo ci sarà ancora Verratti, il più titolato del club e della Ligue 1. "Marco è come un figlio - spiega il presidente Nasser Al-Khelaifi, a La Gazzetta dello Sport -. Giocatore fantastico, un esempio, nel cuore del progetto. E’ cresciuto con il club, ama il PSG. Ne sono orgoglioso perché è pronto a morire in campo per la squadra. Pure da lui mi aspetto di più, che si prenda più responsabilità: le merita. E’ il miglior giocatore italiano".

Da sempre Verratti è il grande rimpianto di Aurelio De Laurentiis, che aveva trovato l'accordo col Pescara quando il calciatore militava ancora nel club abruzzese. A dire di no all'arrivo al Napoli fu l'allora tecnico azzurro Walter Mazzarri.