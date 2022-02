Vicedir. Gazzetta: "Il Napoli ha dimostrato di essere bello ma non spietato"

Nel corso di 'Tutti Convocati' su Raidio24, il vicedirettore de La Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro, ha analizzato il pari tra Napoli e Inter: "Il Napoli ieri ha dimostrato di essere bello, ma non spietato. Nel primo tempo aveva l'occasione di chiudere la partita, ma non è stato abbastanza cinico. Poi contro squadre del calibro dell'Inter le gare possono girare in un attimo".