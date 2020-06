VIDEO - Capuano su Mertens: "Onorato che mi ha postato su Instagram. Sbagliai per esaltare Insigne..."

Nel corso di Canale 8, l' allenatore Eziolino Capuano ha parlato di Dries Mertens che al momento del suo arrivo definì un giocatore normale che non avrebbe fatto più di 7 gare in azzurro (parole poi condivise da Merrtens sui social nei giorni scorsi): "Lo ribadisco, non conoscevo il giocatore e non dovevo dare un giudizio su un giocatore proveniente dall'Olanda. Nominai Strootman e Lens del PSV, io stravedevo e stravedo per Insigne ed in maniera ingenerosa parlai di 8-10 partite in alternativa ad Insigne che reputavo sia un fenomeno. Il primo anno non fece così bene da esterno, poi ha dimostrato di essere un fenomeno e gli chiedo ancora scusa ma non l'ho mai offeso. Se in 30 anni mi dite solo di Mertens mi fa piacere, significa che avrò sbagliato poco. Mi inchino davanti al fenomeno Mertens, mi ha anche postato su Instagram, mi fa piacere l'attenzione, ne sono onorato ed ho tifato per lui. Non avevo la conoscenza intrinseca, fu un errore, ma per enfatizzare dissi quella situazione...".