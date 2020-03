VIDEO - Collovati: "Lozano lo vendi al massimo a 20 mln. Koulibaly? Se resta Gattuso andrà via"

Fulvio Collovati, ospite di Canale21 per la trasmissione ‘Giochiamo d’anticipo’, parla così sulle prossime strategie del Napoli: "Il Napoli deve far cassa in estate. Lozano è un punto di domanda, sicuramente perderai dei soldi. Ne prenderai al massimo 20, non i 50 investiti in estate. Un altro che andrà via in estate è Koulibaly, se rimane Gattuso il senegalese andrà via. Non ha mai giocato da quando è arrivato Gattuso, il Napoli rinnoverà il contratto a Maksimovic e mettere Koulibaly sul mercato”.