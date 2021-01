VIDEO - L'appello di Del Genio: "Accettate i 6mln per Milik e prendete Gomez per tutti i ruoli!"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha lanciato un'idea di mercato vedendo le difficoltà di rientro di Osimhen: "Il Napoli dice che non si muoverà, io direi di provare ad accendere la lampadina. Mertens dovrà fare il centravanti senza Osimhen, quindi solo Zielinski sotto punta. Cedendo Milik un po' di milioni possono entrare, io non faccio mai nomi, non fa parte di me questo giornalismo, ma per una volta posso dirne una: prendete i 6-7mln per Milik, quelli da Malcuit ed altri, vai dall'Atalanta e prenditi Gomez ed hai un altro giocatore forte da alternare nei ruoli, poi se la vede Gattuso. Quest'anno si andrà in Champions o non si andrà per 2-3 punti! I soldi ci stanno per questa operazione, può portarti quei 5-6 punti in più a spesa 0 tra entrate ed uscite e ti può dare i 40mln della Champions! Fate questa riflessione"