VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "ADL vuole decurtare lo stipendio dal 5% al 50%. A Liverpool serve un miracolo..."

Il giornalista Umberto Chiariello ha fatto il punto della situazione in casa Napoli nel suo consueto editoriale su Canale 21: "Il Napoli era partito in campionato con le stigmate della grande squadra realizzando 4 vittorie su 5 partite con una sola sconfitta. Poi c’è stato uno spartiacque clamoroso in questa stagione, la sconfitta inopinata col Cagliari. Il Napoli non sa più vincere. Ha perso a Roma e poi ha fatto 7 pareggi in undici partite compresa la Champions mancando il match point contro il Salisburgo. Molti dicono che ci sono stati dei miglioramenti contro il Milan ma domani gli azzurri aspettano i provvedimenti di ADL che intende prendere sanzioni pesantissime sui calciatori decurtandogli lo stipendio dal 5% al 50% e minacciando anche di adire le vie legali per la lesione dei diritti dl immagine. Con questo spirito il Napoli si appresta a giocare a Liverpool, visto i momenti delle due squadre dovremmo solo affidarci alla parrocchia più vicina e pregare. Le due squadre si giocano il primo posto, il problema sarà non uscire da Anfield con le ossa rotte".