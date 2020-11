VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Molte colpe contro un Sassuolo decimato che ha meritato di vincere"

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Sassuolo ai microfoni di Canale 21, nel consueto editoriale di 'Campania Sport': "Era una partita che si può definire da 'sliding doors', ma come il Napoli sa che gli avversari mancano di calciatori fondamentali, in questo caso gli attaccanti del Sassuolo, viene meno. Nonostante le assenze in attacco i neroverdi hanno schierato Boga, Raspadori e Traore, dimostrando la qualità del loro organico. Gli uomini di De Zerbi hanno mostrato un'organizzazione di gioco che è quasi da brividi con le uscite dal basso, palleggiando in faccia al Napoli. Gli azzurri hanno dimostrato anche stasera la loro carenza strutturare di quest'anno. Una squadra che si basa sulla velocità dei suoi avanti dovrebbe cercare gli spazi e cercare di rubare palla ripartendo subito ed invece il Napoli palleggia lento. Stasera il Napoli deve guardarsi allo specchio e fare un ragionamento, in un anno nel quale il re non è re, la Juve anche oggi ha faticato, può aspirare a lottare per i titolo. Per ora al primo posto c'è il Milan che ha un leader vero, Ibra, e un allenatore che ha l'umiltà e lavora sodo. Tornando a stasera la sconfitta è strameritata. Il Napoli ha tirato circa 7 volte jn porta, ma di palle gol ne ha avute solo tre, due nel primo tempo con Osimhen e una clamorosa con Mertens nel secondo tempo nell'unica azione col marchio Napoli. Gli azzurri hanno battuto 12 calci d'angolo, e nonostante che quest'anno la squadra di Gattuso ha centimetri e chili, una sola volta sono stati pericolosi segnando ma in fuorigioco. In un anno che il Napoli dovrebbe essere candidata per il titolo invece perde due partite in casa consecutive, ora tocca a Gattuso trovare la quadra. Stasera il Napoli poteva volare ed invece ora deve aspettare la sentenza della Corte d'Appello sperando di riottenere il punto perso dopo Torino e guardarsi dentro. Stasera la squadra di Gattuso ha molte colpe contro un Sassuolo decimato, che ha meritato di vincere".