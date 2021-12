VIDEO TN - Ag. Di Lorenzo: “Da 3 anni fa cose straordinarie. E’ uno dei migliori d’Europa”

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di Tuttonapoli nel corso della decima edizione degli Italian Sport Award: “Per me non sta facendo niente di straordinario perché è da tre anni che fa cose straordinarie, non mi sembra abbia iniziato oggi. I dati dicono che Di Lorenzo sia uno dei migliori terzini d’Europa, non lo dico io che sono di parte. La qualità delle prestazioni, la qualità, l’Europeo, tutto questo lo dice. Ha un rendimento costante, ci sono giocatori che fanno 50 partite all’anno come lui che le fa tutte allo stesso livello”.