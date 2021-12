VIDEO TN - Ag. Politano: “E’ in fase di recupero, sarà pronto per il Milan"

Come sta Politano? E’ questa una delle domande poste al suo procuratore, Mario Giuffredi, nel corso della decima edizione degli Italian Sport Awards. Questa la sua risposta ai microfoni di Tuttonapoli: "Politano ha ripreso dopo il Covid. Prima del Leicester ha avuto un virus importante e ora è in fase di recupero. E' normale che sia un po' destabilizzato ma penso che sarà pronto per il Milan".