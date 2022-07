Vidigal elogia Mario Rui: "Ha tutte le qualità per essere un capitano"

"Anguissa? E’ un campione, uno dei ragazzi che ogni stagione ci sorprende perché migliora sempre e non molla mai".





Luis Vidigal, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "In Mario Rui riconosco tutte le caratteristiche da capitano. Guardo sempre non solo le qualità tecniche e tattiche ma il carattere, che è sempre più importante. Spalletti lo chiama il professore per le sue qualità tecniche, e poi ha questo carattere, non molla mai. Queste qualità fanno di lui uno dei capitani della squadra. Il capitano è quello che riesce a trascinare i compagni con il suo modo di lottare.

Anguissa? E’ un campione, uno dei ragazzi che ogni stagione ci sorprende perché migliora sempre e non molla mai.

Zielinski? Per vincere scudetti e coppe non basta avere la qualità e la tecnica, se non hai personalità e fai qualcosa in più per vincere diventa difficile. Il campionato italiano è difficile, se molli per un secondo perdi l’opprtunità di lottare per il primo posto. Le squadre che non lottano per lo scudetto si accontentano, invece devi lottare per vincere. Non è sufficiente fare una bella partita, ma essere consistente dal primo all’ultimo giorno.

Neto? Non parliamo di un portiere qualsiasi, ha avuto questa esperienza al Barcellona, ma con ter Stegen diventa difficile giocare. Può essere un portiere interessante per il Napoli che può giocarsi il posto con Meret”.