Vidigal: "Il Barça vive momenti brutti, l'impresa è possibile. Su Osimhen..."

José Luis Vidigal, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Kiss Kiss sulla Final 8 della Champions League: “Situazione tranquilla in Portogallo per quanto riguarda il virus. Viaggiamo tranquilli con un caso ogni tanto ma tutto controllato e nulla di anormale. Final Eight a Lisbona? C’è attesa. Tanta voglia di guardare questi campioni che verranno qui a giocare. Una Final Eight che non si è mai fatta. Si parla anche di Oporto, ma si dovrebbe giocare solo a Lisbona.

Barcellona-Napoli si potrebbe giocare ad Oporto e poi dai quarti si giocherà solo a Lisbona. Se ne parla molto, anche del numero di persone che viaggeranno per le Final Eight. Il Governo dovrà controllare le persone, fare i test per evitare problemi. Io penso che il Napoli possa provare l’impresa. Il Barcellona vive dei momenti brutti.

Osimhen? È un ragazzo che ha bisogno di crescere e potrebbe diventare un campione”.