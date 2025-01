Vidigal: "Neres ora gioca soprattutto per la squadra, tutto quello detto si è avverato"

Josè Luis Vidigal, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a 'Febbre a 90' su Vikonos Web Radio/Tv: “Può essere anche qualcosa di positivo fare solo il campionato, il Napoli ha una gestione della rosa molto più semplice, la fatica che accumula un calciatore giocando ogni tre giorni è totalmente differente, Conte può lavorare meglio preparando l’unica gara della settimana, potrà essere un vantaggio di non poco conto.

Ho commentato Napoli-Juve per la tv portoghese, ho visto un Napoli che sa quello che deve fare, Conte sa benissimo cosa serve al Napoli, fa giocare le partite per vincerle e sabato scorso gli azzurri hanno avuto grande personalità, compattezza e qualità: la squadra sa difendersi senza soffrire e poi sa costruire ed essere letale in zona gol.

David Neres? Tutto quello che abbiamo detto mesi fa si è avverato. Il brasiliano aveva bisogno di adattarsi ad una nuova realtà, diversa dal punto di vista agonistico, doveva solo capire cosa fare senza palla, poi ha grandi qualità, fa gol, fa assist, è importante per il Napoli.

Garnacho? Chiariamolo subito: se lo paragoniamo a Kvara non so se l’argentino è il giocatore giusto, non è che se arriva dallo United lo devi prendere per forza, mi sembra un po’ egoista, dovrebbe cambiare un po’ mentalità, come ha fatto David Neres che ora gioca sì per se stesso ma anche e soprattutto per la squadra. Se cambia, va benissimo perché mi sembra un gran bel giocatore. Oltretutto il titolare è David Neres, per cui lavorando e anticipando di sei mesi il processo di ambientamento a Napoli potrebbe essere una grande operazione. Viceversa, se si pensa subito di mandarlo nella mischia, credo che il club dovrebbe prendere un giocatore più pronto.

Lotta scudetto? L’ho vista così fin dal primo giorno: sarà Napoli-Inter, la rosa dei nerazzurri è ampia e profonda, ha grande qualità. Gli azzurri, ripeto, non hanno l’assillo della gestione della partita di coppa e alla fine penso che questo possa essere determinante per il Napoli.

Lo Sporting? Sta andando bene nonostante il cambio allenatore, con Amorim, guarda caso allo United di Garnacho, oggi ci sarebbe un vantaggio di almeno dieci punti su Benfica e Porto. Ad ogni modo siamo primi in classifica, la squadra sta migliorando, spero che vinca lo scudetto, sarebbe fantastico festeggiare a Lisbona e Napoli…”.