Vieri alla Gazzetta: "A Bergamo non decisiva, c'è sempre il Napoli. Tanti impegni aiutano..."

L'ex attaccante Bobo Vieri ha rilasciato un'intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport parlando, tra i vari argomenti, anche della corsa al titolo in Serie A: "Dopo questa ci sono altre nove partite, giusto? Non è decisivissima, però importantissima. Perché per lo scudetto non è una corsa a due, e il Napoli gioca in casa del Venezia, e se va come dovrebbe andare... Dico dovrebbe, eh?".

In caso di sconfitta dell'Inter...

"Se dovesse perdere, Inzaghi potrebbe fare solo una cosa: entrare nello spogliatoio e dire “non ci pensiamo più, testa solo alle prossime partite: campionato, Champions League, Coppa Italia”. Avere mille partite da giocare aiuta, non hai tempo di piangerti addosso. E la storia dice che a volte inseguire non è per forza un male".

Altrimenti...

"Se vince? Fa un bel salto dell’ostacolo forse più duro da qui alla fine. Ma probabilmente lo fa con il Napoli sempre sulle spalle. E ci divertiamo ancora".

Ma la Champions non peserà da qui a fine maggio, mentalmente e fisicamente?

"Senti la fatica solo se perdi, e qui facciamo gli scongiuri. Io, se stavo a casa il martedì o il mercoledì, mi rompevo solo le palle".

Dicevamo della Champions. A Cbs Sport aveva previsto il Liverpool eliminato dal Psg, ma sull’Inter non si è sbilanciato.

"In tv ho detto finale Barça-Psg perché non voglio gufare Inter, e se dico Inter la gufo. Però ora mi sbilancio: l’Inter ha tutto per vincere campionato e Champions. Ha due giocatori, non giocatorini, per ruolo e non tutti in Europa hanno una rosa così".