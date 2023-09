Vieri: “Altro che Garcia, l’unico allenatore che il Napoli doveva prendere era De Zerbi”

Christian Vieri, ex giocatore e attuale opinionista, ha parlato di Rudi Garcia ai microfoni della Bobotv

Christian Vieri, ex giocatore e attuale opinionista, ha parlato di Rudi Garcia ai microfoni della Bobotv: “C’era solo un allenatore che il Napoli doveva prendere dopo Spalletti: quello del Brighton, De Zerbi. Gioca a calcio, ha la stessa filosofia. Garcia non c’entra niente. E’ una persona fenomenale che ha la sua idea di calcio, ma se tu non riesci a metterti d’accordo con Spalletti, l’unico allenatore che andava preso era De Zerbi”.