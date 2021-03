Vieri: "Con Mertens è un altro Napoli, diventa fortissimo! Questa la mia griglia Champions"

"Per lo scudetto è un discorso tra Inter e Milan e per la Champions c’è un posto libero: non posso pensare che la Juve non ci vada. Se lo giocano Atalanta, Napoli e Roma". Parla così Bobo Vieri, che ai microfoni della Gazzetta dello Sport stila la sua griglia per la corsa Champions, parlando anche del Napoli: "Se c’è la qualità di Mertens cambia tutto. Al completo il Napoli è fortissimo".

Sulla squadra che esprime il miglior calcio: "Io metto prima l’Atalanta. Velocità, forza, aggressività e guardate l’attacco, guardate com’è devastante Muriel. Altro che intrusa, come dice Gasp: le manca solo il nome, ma lo status è quello di Juve, Inter, Milan. E ora si gioca una volta alla settimana: andrà a duemila".