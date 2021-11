Vieri preoccupato: “Playoff Italia? Preso le peggiori squadre possibili, non la vedo bene”

E' il sorteggio dei playoff per il Mondiale il tema della puntata odierna della Bobo TV. A parlare delle prossime sfide dell'Italia a marzo, tra gli altri c'è Christian Vieri: "Non la vedo bene, c'è tanta pressione. Prima bisogna battere la Macedonia e non sarà facile, nel calcio di oggi tutti possono battere tutti. Poi, quando ci sono gare da dentro o fuori, è tutto diverso. All'Europeo nessuno si aspettava un'Italia vincente. Ora sei sotto pressione. Se poi passi il turno contro la Macedonia, che ripeto non sarà facile, poi magari devi andare in Portogallo. Che è forte forte. Abbiamo preso le peggiori squadre possibili, è stato veramente un brutto sorteggio".