Vieri: “Spalletti è riuscito anche nell’impresa di far stare zitto ADL un anno intero”

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Questo il pensiero di Christian Vieri nel corso della BoboTv su Twitch sul Napoli: “L’evoluzione dell’anno è tenere zitto De Laurentiis per un anno intero. Questa è la giocata numero uno di Spalletti a Napoli, è riuscito anche nell’impresa di far stare zitto ADL un anno intero. Ogni volta che parla De Laurentiis fa dei disastri e invece ora non dice una parola”.