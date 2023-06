Vieri sull’addio di Spalletti: “Tutti i giocatori staranno a casa a piangere”

Christian Vieri, ai microfoni della Bobotv, si è così espresso sull’addio di Luciano Spalletti

Christian Vieri, ai microfoni della Bobotv, si è così espresso sull’addio di Luciano Spalletti: “Ha fatto una roba incredibile quest’anno, sia a livello umano con i giocatori che attraverso il gioco espresso. Però, se tu vai a Napoli da De Laurentiis, sai chi trovi. Società perfetta, pagamenti in ordine, questo è fondamentale visto che tutti hanno i debiti. De Laurentiis e Lotito sono i numeri uno perché non hanno un euro di debito e a Napoli è difficile far calcio.

Caratterialmente tutti sappiamo com’è De Laurentiis, io ad esempio non andrei mai a Napoli con lui perchè lì comanda lui. Se accetti di andare al Napoli sai De Laurentiis che carattere ha. Mi vien da piangere se penso che Spalletti andrà via, secondo me il prossimo anno il Napoli può lottare nuovamente per il campionato e per la Champions. Io penso che tutti i giocatori staranno a casa a piangere per l’addio di Spalletti”.