Vigliotti: "Kvara-Psg, che fretta c'è? Concorrenza super e non giochi in Champions"

Il giornalista Gianluca Vigliotti nel corso del suo programma Il Bar dello Sport su Kiss Kiss Napoli ha parlato del futuro di Kvaratskhelia: "Non capisco che fretta abbia di andare via adesso, al Psg ci sono Dembélé e Barcola che stanno facendo benissimo sulle corsie laterali, in più il Psg è atteso dalla gara col City, rischia di uscire dalla Champions e comunque fino al termine del girone europeo la lista non si può cambiare e quindi Kvara non giocherebbe. Non capisco dunque tutta questa fretta di andarsene ora. Forse c'entra la situazione tattica con Neres che lo ha scavalcato nelle gerarchie?".