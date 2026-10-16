Villarreal-Napoli, Lupo: “L’errore di Politano ha tranciato il morale della squadra”

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Fabio Lupo analizza il ko per 3-1 del Napoli contro il Villarreal: secondo l’ex ds, l’errore di Politano ha condizionato l’atteggiamento della squadra.

Fabio Lupo analizza la sconfitta del Napoli contro il Villarreal, soffermandosi sull’episodio che, a suo giudizio, ha cambiato l’andamento della partita. Il direttore sportivo, ex tra le altre di Palermo, Venezia, Torino e Sampdoria, ne ha parlato in un’intervista esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, evidenziando come gli azzurri avessero iniziato la gara con un buon approccio e la possibilità di portarsi in vantaggio.

Lupo: "La partita era alla portata del Napoli"

Secondo Lupo, l’errore di Matteo Politano ha avuto un peso decisivo sul piano psicologico, incidendo sulla prestazione della squadra dopo una prima fase positiva: "La partita era alla portata del Napoli, poi l'errore di Politano ha tranciato il morale della squadra che da quel momento in poi è uscita dalla portata. Quell'errore ha inciso su tutta la squadra, che aveva espresso un discreto calcio meritando di passare inizialmente in vantaggio".