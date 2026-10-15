Milanese: "De Bruyne col Belgio era una furia, per me non c'è tanto feeling con Allegri"

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Dopo il ko per 3-1 contro il Villarreal, Mauro Milanese si sofferma sul rapporto tra De Bruyne e Allegri, evidenziando possibili divergenze sul piano tattico.

La sconfitta contro il Villarreal riaccende i riflettori sul momento del Napoli e sulle possibili tensioni all’interno dello spogliatoio. A intervenire sul tema è Mauro Milanese, ex calciatore e dirigente, che ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, durante la trasmissione Maracanà, ha analizzato soprattutto il rapporto tra Kevin De Bruyne e Massimiliano Allegri: "C'è tutta la settimana per capire cosa vuole un allenatore. Penso che poi De Bruyne abbia l'intelligenza tattica su cosa fare. De Bruyne l'ho visto col Belgio ed era una furia, per me non c'è tanto feeling con Allegri".

Milanese sul Napoli: "Il giocatore deve seguire le indicazioni dell’allenatore"

L’ex dirigente ha poi sottolineato l’importanza di trovare una sintonia tra le idee del tecnico e quelle dei calciatori, anche nelle situazioni in cui le indicazioni non arrivano direttamente dalla panchina: "Il giocatore comunque deve seguire le indicazioni, anche se non crede troppo nel tecnico. Anche perché il tecnico non ti dice ogni volta cosa fare, è indispensabile avere tutti le stesse idee con e senza palla".