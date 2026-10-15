Roma-Mourinho, Criscitiello: “Tifoseria piccola. Tributo senza senso per una coppetta…”

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Michele Criscitiello critica l’accoglienza riservata allo Special One durante Roma-Real Madrid e contesta il tributo all’ex allenatore giallorosso

L’omaggio dei tifosi della Roma a José Mourinho prima della sfida contro il Real Madrid non è piaciuto a Michele Criscitiello. Il direttore di Sportitalia ha criticato duramente il tributo riservato allo Special One, giudicandolo sproporzionato rispetto ai risultati ottenuti durante la sua esperienza in giallorosso: “Accoglienza fuori luogo per Mourinho. A Roma ha vinto solo una Conference che è una coppettina”, ha dichiarato il giornalista, tornando poi sull’entusiasmo mostrato dai sostenitori romanisti: “Hai dimostrato di essere una tifoseria piccola, un'accoglienza così me la potevo aspettare dall'Inter per il triplete… ma per una coppettina come la Conference League hanno fatto diventare Mourinho dio sceso in terra. Una roba senza senso. “Roma eterna”, per che cosa? Per aver vinto la Conference…”.

Criscitiello contro i tifosi della Roma: “Mourinho si prende i tre punti e torna al Bernabeu”

Criscitiello ha poi contestato anche il significato del tributo, sostenendo che l’ex allenatore non avrebbe ricambiato con altrettanto coinvolgimento l’affetto ricevuto e chiamando in causa l’attuale tecnico giallorosso, Gian Piero Gasperini: “Resto allibito di fronte a un'accoglienza così, Mourinho se n'è anche fregato. Oltre al danno la beffa, alla fine lui non se ne frega niente, si prende i tre punti e torna al Bernabeu. Calciatori e allenatori sono mercenari. Bastava un applauso, così si manca di rispetto anche a Gasperini che si sta facendo il mazzo per questa squadra. Hai dimostrato di essere una tifoseria e una piazza piccola anche all'estero”.