Atalanta, Sarri: "Lasciare la Premier per andare alla Juve? Forse un errore..."

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Maurizio Sarri ricorda il rapporto con David Luiz e riflette sulla scelta di lasciare il Chelsea per trasferirsi alla Juventus.

Maurizio Sarri torna sul suo passato al Chelsea e sul rapporto con David Luiz, che nelle scorse ore aveva speso parole affettuose nei suoi confronti. Nel prepartita della sfida contro il Pafos, valida per la prima giornata di Conference League, l’allenatore dell’Atalanta ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ricordando con stima il difensore brasiliano, allenato durante la sua esperienza a Londra: "Gli dirò quello che lui sa già: lo ricordo con grande affetto e lo ricordo come un grande giocatore. Ma, al di là del giocatore, ciò che mi ricorderò per sempre è la persona e il ragazzo".

Sarri e l’addio al Chelsea per la Juventus: "Lasciare la Premier è stato forse un errore"

Nel corso dell’intervista, Sarri è stato anche interpellato sul dispiacere che David Luiz avrebbe provato all’epoca per la sua decisione di lasciare il Chelsea e trasferirsi alla Juventus, dove rimase una sola stagione. Il tecnico ha riconosciuto che l’addio al calcio inglese potrebbe essere stato un errore, pur ricordando i risultati ottenuti a Torino: "A Torino abbiamo vinto. Lasciare la Premier è stato forse un errore".