Carnevale confida in Lucca “E’ entrato bene con il Villarreal. Io giocherei con due punte”

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Andrea Carnevale promuove la prestazione di Lorenzo Lucca contro il Villarreal e invita a dargli fiducia. Poi rilancia l’ipotesi di una coppia con Højlund.

Andrea Carnevale prende le difese di Lorenzo Lucca e invita il Napoli a concedergli altre occasioni. L’ex attaccante azzurro, oggi responsabile dell’area scouting dell’Udinese, è intervenuto a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla prestazione del centravanti contro il Villarreal: "Penso che Lucca abbia tutte le carte in regola per avere ancora qualche chance. Quando l’ho visto entrare, devo essere sincero, ho fatto anche il tifo per lui e per il Napoli. Ha fatto quel taglio, quella profondità. Forse lì doveva essere più decisivo, più cattivo. Invece è stato bravo anche il difensore. Pensavo che facesse gol. Lucca, ti dico la verità, è entrato molto bene. Molto energico, molto più veloce, molta più volontà, determinazione. Io penso che Lorenzo sia un giocatore ancora da Napoli. Bisogna dargli solamente un po’ di fiducia".

Carnevale rilancia: "Lucca e Højlund insieme? Assolutamente sì"

Carnevale apre anche alla possibilità di schierare Lucca e Højlund contemporaneamente, proponendo una soluzione offensiva con due centravanti. La scelta spetterebbe naturalmente a Massimiliano Allegri, ma per l’ex azzurro non ci sono preclusioni: "Assolutamente sì, perché no? È chiaro, questa è una cosa che deve decidere Max. Una volta si giocava a due punte, tre punte. Il Napoli nostro giocava a tre punte, Diego era una punta. Adesso vanno più di moda un po’ gli esterni, però perché non mettere ancora le punte? Io lo dico un po’ in generale".