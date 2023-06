Visnadi: “Per Garcia non sarà facile, le squadre che vincono vanno rinforzate"

"Ora al Napoli ancora non è successo nulla, però se la prospettiva è quella di perdere Kim e Osimhen è indebolito".

TuttoNapoli.net

Il giornalista Gianni Visnadi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24: “Per Garcia non è facile, diventa ancora più difficile se il Napoli dovesse vendere Osimhen. La cessione è una possibilità che non si può scartare. C’è il partito del non si può rinunciare ad una certa cifra, io invece credo che si possa anche rinunciare. Certamente 150mln sono tanti soldi. Per Garcia non sarà semplice ripetere il campionato vinto dal Napoli l’anno scorso.

Penso che chi ha vinto il campionato parta da favorito, era così per il Milan l’anno scorso. Però ad una condizione: le squadre che vincono vanno rinforzate e non indebolite. L’anno passato il Milan è stato indebolito. Ora al Napoli ancora non è successo nulla, però se la prospettiva è quella di perdere Kim e Osimhen è indebolito. A Garcia non potremmo chiedere di fare quello che è stato fatto l’anno scorso”.