Visnadi: “Solito Conte, parole che annacquano il bel lavoro fatto. Il senso è uno solo”

"Perché dobbiamo aspettare il faccia a faccia con De Laurentiis a fine anno? Solo con lui i contratti non contano?”.

Il giornalista Gianni Visnadi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24: “Mi sembra che queste parole alla vigilia di sei partite, che posso ancora riservare molto al Napoli, avvelenano la vigilia. Ma il senso di dire queste cose oggi? Esprimere questa insoddisfazione? E’ il solito Conte, non è una novità. L’abbiamo visto a Torino con la Juventus, l’abbiamo visto dopo il primo e il secondo anno di Inter. E’ il solito Conte, onestamente mi sembra proprio un modo di annacquare il bel lavoro che è stato fatto da tutto il gruppo in questa stagione. Non parlerei di miracolo sportivo, perché il Napoli è stato costruito ed è stato chiamato questo allenatore perché fosse lì e non per qualificarsi a una qualunque coppa europea, come anche oggi tra l’altro ha detto di nuovo Conte. Però è fuori di dubbio che quello che ha fatto e sta facendo sia meritevole di applausi. Non è obbligato a vincere, è obbligato a concorrere e sta concorrendo.

Il senso di dire che ha capito che a Napoli certe cose non si fanno qual è? La mia lettura è che il senso è uno solo, sta preparandosi l’ennesima way-out. Sempre domande della stampa sul futuro? Ma è normale che deve rispondere, basterebbe che una volta rispondesse dicendo: ‘Ho un contratto, certo che resterò anche l’anno prossimo’. Ed invece oggi ha dovuto dire: ‘In questi mesi ho capito che certe cose qui a Napoli non si possono fare’, e non dice quali. Perché queste frasi dette oggi? Ha firmato lui un contratto lo scorso anno, perché dobbiamo aspettare il faccia a faccia con De Laurentiis a fine anno? Solo con lui i contratti non contano?”.