Vivere come Dries? De Bruyne: “Mi adatterò perché qui l’amore è diverso da Manchester…”

Pensi di vivere la città come ha fatto il tuo connazionale Mertens? E' una delle domande poste a Kevin De Bruyne oggi alla sua conferenza stampa di presentazione. Il neocentrocampista azzurro ha risposto così: "Difficile da dire, anche perché come persona sono diverso da Dries, io sono più introverso. Passo tanto tempo in famiglia, ma sicuramente capiterà di uscire la sera e andare a cena. Starà a me adattarmi a questa situazione.

Nove anni fa ero con Dries, ancor prima di sposarmi, feci un giro per la città e vidi la differenza di come la gente tratta i calciatori, la differenza rispetto a come vengono trattati i calciatori del Manchester City. L'amore, l'entusiasmo, la passione che questo popolo ha verso la squadra è incredibile. A volte è un po' tanto, ma si tratta di affetto, alla base c'è l'amore e finché c'è amore va bene".