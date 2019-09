Vulpis elogia ADL: "Miglior manager, importante tener conto della sostenibilità per evitare fallimento"

Marcel Vulpis, giornalista di Sport Economy, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, commentando la chiusura del mercato e la situazione del Napoli: "Il mercato di quest'estate è stato in crescita rispetto agli anni precedenti e sono ormai 5 anni che la Serie A cresce costantemente. Sono arrivati giocatori importanti, come Lukaku, De Ligt e Rabiot. Napoli e Torino hanno preso calciatori importanti, a me piace molto Lozano.

Se dovessi fare una classifica dei presidenti del Napoli, direi Ferlaino miglior presidente ma De Laurentiis miglior manager. Io preferisco il presidente manager perchè è importante tenere in conto la sostenibilità economica delle società. Oggi è molto importante non perdere soldi per evitare il fallimento in futuro, e De Laurentiis è molto attento a questa tematica. Zhang è il figlio di una famiglia molto ricca, ha potuto comprare l'Inter perchè i nerazzurri erano in una situazione economica negativa. Il declino dell'Inter è iniziato subito dopo il 'triplete'. Il Napoli deve decidere se diventare un buon club italiano o un top brand europeo: per fare questo, sono necessari investimenti anche a livello di marketing. Solo così il Napoli può diventare una multinazionale del calcio. Le plusvalenze le fanno tutti, non solo la Juve".