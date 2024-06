Zaccagni, la moglie: "Ho visto la partita a Napoli, quando ho visto il suo sguardo..."

Chiara Nasti, moglie di Mattia Zaccagni, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, raccontando le emozioni vissute al momento del gol dell'esterno della Lazio contro la Croazia, che ha garantito l'1-1 all'Italia: "Non ho realizzato subito che aveva segnato, sono quasi al termine della gravidanza e certe emozioni sono rischiose (ride, ndr). Poco prima dell'inizio avevo pensato: e se segna e io per la gioia partorisco?".

Ci racconta l'ultimo minuto di Italia-Croazia?

"La partita l'ho vista a Napoli, a cena in un ristorante, con mio figlio Thiago, i miei genitori e mia sorella Angela. Quando ho visto Mattia che entrava in campo ho capito dal suo sguardo che poteva succedere qualcosa di bello. Non so spiegarlo, certe cose si sentono. Quindi ho aspettato che succedesse".

Alla fine ha segnato davvero.

"Ricordo solo il boato del ristorante e la felicità di tutti noi. È stata una magia, a fine gara l'ho videochiamato. È stata una cosa bellissima: lui aveva ancora addosso la tensione della partita, io piangevo... Il nostro è stato un messaggio molto intimo, che ha ripercorso un momento un po' buio di qualche mese fa. Quando è partito ci siamo fatti una promessa, dicendoci che la cosa più bella sarebbe stata quella di vederci dopo un mese. Solo così vorrebbe dire che è andato tutto bene".

Come vedo l'Italia contro la Svizzera?

"Ho imparato che in questi tornei ogni partita ha storia a sé. E tutto può succedere. Sta vivendo uno dei momenti più belli della carriera, essere convocato in Nazionale è un traguardo indescrivibile e lui è carico".