Zambrotta: "Italia? Mancano i blocchi nelle big come ai miei tempi. Solo l'Inter..."

L'ex terzino di Juventus e Milan Gianluca Zambrotta, oggi collaboratore del settore giovanile della Nazionale italiana, nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha parlato anche degli azzurri e del ct Gennaro Gattuso.

Sui problemi di questa Nazionale, riflette su un aspetto che riguarda in particolare i top club italiani: "Fino a quando c’ero io, i top club avevano dei blocchi di titolari italiani che si ritrovavano in Nazionale. Oggi forse l’unica è l’Inter: la Juventus ha tre titolari, il Milan nessuno. Questo si ripercuote sulla Nazionale, complica la vita al selezionatore. Anche io ho esordito a 21 anni e giocavo nel Bari, però c’erano Buffon, Cannavaro, Maldini, Nesta... Tutti giocavano partite internazionali per anni. Nel 1982 e nel 2006, gli anni dei Mondiali vinti, c’erano dei blocchi di calciatori di grandi squadre e per l’allenatore era molto più facile. Da questo non si può scappare".