Zamparini su Spalletti: “Il migliore tra i miei tecnici, ma deve capire che gli serve Insigne”

Maurizio Zamparini, ex presidente del Venezia ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Sono molto contento per l’arrivo di Spalletti al Napoli, credo che sia uno dei migliori allenatori che ho avuto.

Perché lo esonerai? Ho esonerato tutti gli allenatori che ho avuto, pensavo di fare il bene della squadra anche se spesso ho sbagliato. Lo cacciai perché pensavo che portasse sfiga poiché vestiva sempre di nero. Col Torino pareggiamo 2-2 nel finale dopo eravamo in vantaggio per 2-0, avevo oltre Spalletti anche Marotta, un altro che pensavo portasse male.

Mi sono mai intromesso in questioni di spogliatoio? Mai, ho sempre lasciato la massima libertà agli allenatori. Lo spogliatoio deve essere nelle mani del tecnico e il presidente in certi questioni non deve entrarci.

Mi sarebbe piaciuto essere presidente del Napoli? Certo, ed ho anche trattato con Naldi per prenderlo. Volevo comprarlo e lasciare Naldi presidente per un paio d'anni, ma disse di no perché pensava di salvarsi. Non era ancora nel baratro, era sull'orlo. Per il Napoli, è una grande fortuna avere un patron come Aurelio De Laurentiis. Amo Napoli e i napoletani.

Caso Insigne? Il problema non è di De Laurentiis ma dell’allenatore. Totti ad esempio ha avuto un brutto rapporto con Spalletti, spero che Luciano sia cambiato in quello. Deve capire che le partite non le vince l’allenatore da solo, ma grazie ai giocatori e di Insigne ha un gran bisogno”.