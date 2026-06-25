Zazzaroni difende Malagò sulla scelta del ct: "Non lo si può trattare come un ragazzo di bottega"
Il direttore Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, interviene con toni decisi sul dibattito relativo alla scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Il direttore del quotidiano prende posizione a difesa del neo presidente federale Giovanni Malagò, criticando le pressioni che, a suo avviso, starebbero accompagnando la decisione sul successore in panchina, tra le candidature di Antonio Conte e Roberto Mancini.
La scelta del Ct e il messaggio di Zazzaroni
"Non si può chiamare in soccorso un dirigente del valore internazionale di Malagò per poi trattarlo come un ragazzo di bottega. Dovrà essere una scelta esclusiva di Malagò. Le mani della Lega calcio sul ct della Nazionale fanno rabbrividire. (…) Mancini o Conte, Conte o Mancini: decida il neopresidente. Che non ha cambiali da pagare".
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