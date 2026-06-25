Un grande investimento per chi? Fabbroni: "Nico Paz! Ma è difficile da collocare"
A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Mario Fabbroni: "Per chi spendere subito per rinforzare il Napoli? Nico Paz penso sia uno degli oggetti più desiderati del mercato. Rientra però in uno dei calciatori che per ruolo nel calcio moderno non è facile collocarlo.
Il Mondiale? Fa malissimo vedere la Bosnia che arriva ai Mondiali in quel modo e che passa anche la fase a gironi. Curacao-Costa D'Avorio voglio vederla e non penso che la Germania avrà problemi. Mi stuzzica anche la classifica delle migliori terze e che apre la ferita Italia"
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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