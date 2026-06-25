Alvino: "Obiettivi chiari: questione Alajbegovic aperta. Gila? Il Napoli non partecipa ad aste"

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Alvino svela la strategia del Napoli: mercato mirato, niente aste e fiducia in Allegri.

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto nel suo editoriale nel corso di 'Dillo ad Alvino' su Teleclub Italia: "La linea che adotterà il Napoli, con De Laurentiis, con Manna e con Massimiliano Allegri, che, seppur ancora non del tutto svincolato dal Milan, senza alcuna sorpresa sarà l'allenatore del Napoli. Aspettiamo il tweet presidenziale. Obiettivi chiari, perché? Perché il Napoli sa bene quello che vuole fare, ha le idee molto chiare, ha degli obiettivi da raggiungere e li vuole raggiungere a dispetto di un chiacchiericcio inutile e stucchevole che, da qualche settimana a questa parte, un po' riguarda Allegri, un po' riguarda il mercato, un po' ha riguardato – e ci ha pensato poi De Laurentiis a gettare un secchio d'acqua gelata sui facili entusiasmi – chi ipotizzava una vendita del club. Si è chiacchierato anche a vuoto sul Napoli, quindi su De Laurentiis, ma ieri il presidente ha ribadito che non solo non c'è nessuna volontà di vendere il Napoli, ma che qualche personaggio che si era avvicinato al Napoli, come noi avevamo ampiamente anticipato, lo aveva fatto solo per godere di un po' di pubblicità gratuita.

Obiettivi chiari, perché? Perché il Napoli sa come deve andare a rinforzare la rosa, con pochi acquisti, ricordatevi queste parole, con pochi acquisti mirati, sensati, senza partecipare ad aste. Oggi la notizia è che la Lazio non è intenzionata a cedere Mario Gila. Molto probabilmente la Lazio è interessata a creare un'asta. Il Napoli non partecipa ad aste, il Napoli ha obiettivi ben precisi da raggiungere. Le aste non fanno parte di quello che è il comportamento di questo club. Non appena il Napoli inizia ad avere la sensazione di un'asta, il Napoli fa un passo indietro. Detto ciò, c'è una questione, Alajbegovic, aperta, anzi apertissima. Questo giovane talentuoso della Bosnia si è già messo in mostra anche al Mondiale, andando a segno nella sua ultima apparizione con la maglia della nazionale. Quindi giovani di valore per creare, in un prossimo futuro, plusvalenze, calciatori utili e funzionali per rafforzare la rosa e qualche cessione, seppur dolorosa, non tanto dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista di chi, evidentemente, a torto o a ragione, ha deciso che l'avventura in maglia azzurra può considerarsi conclusa. Gli obiettivi sono chiari, le idee sono chiare, il Napoli ha disponibilità economica e voglia di fare bene".