Podcast Zazzaroni: "Inter non si è indebolita, ma il Napoli è avanti. Ecco la mia top 4”

Il direttore Ivan Zazzaroni ha commentato il mercato appena concluso a TMW Radio, durante Maracanà.

Come vede Yildiz?

"Un anno fa dissi che era ancora un giocatorino, perché non incideva. Aveva grande potenziale ma ancora non incideva come altri del passato, vedi Del Piero, Totti, Baggio. Oggi vedo grandi progressi. Già al Mondiale per Club ha fatto vedere delle cose, è un ragazzo molto quadrato. Ha capito il discorso che avevo fatto io e ogni tanto ci messaggiamo. E' molto migliorato, gioca con continuità e comincia a prendere sicurezza. Oggi fa le cose che deve fare un 10".

Roma, come sta vivendo il momento Gasperini?

"Contento non è, è evidente. Lui aveva chiesto due giocatori, che erano Rios e Fabio Silva, c'erano le condizioni per portarli e non sono maturate. Più di Sancho, trattativa troppo lunga e inutile. Non è stato un mercato buono, perché vediamo giocare 8/11 dello scorso anno, gioca Hermoso che doveva partire, Ghilardi si inserirà, poi ci sono Wesley e un paio. Voleva qualcosa di livello. Credo qualche promessa sia stata fatta, nonostante il quadro fosse chiaro e lo sapesse anche lui. Se lo scorso anno fai 140 mln di mercato e quest'anno no, e i paletti finanziari erano gli stessi, è normale che l'allenatore sia deluso".

E come vede le altre dopo queste prime due giornate?

"Il Napoli ha giocato una brutta partita ma l'ha vinta, ed è un progresso rispetto agli altri anni. Non mi aspettavo il ko di Milan e Inter. Prime due giornate poco indicative, visto anche il confronto con gli altri anni, ma qualcosina ho visto. Non mi aspetto calcio champagne, la Juve è solida, due vittorie senza brillare. Bisognerà aspettare ancora un po' per capire queste squadre. E con le coppe non aspettiamoci continuità, che è quasi impossibile da tenere. Milan e Lazio? La Lazio non si è rafforzata ma neanche indebolita. Il Milan mi incuriosisce, ha molta qualità in alcuni giocatori ma dietro mi fa paura. Nelle quattro il Milan ce lo vedo".

Chi vede dietro al Napoli?

"L'Inter non si è indebolita, quindi lei. Se avesse fatto l'operazione Lookman, avrebbe un giocatore che in rosa ora non ha. Il Milan è meglio dello scorso anno, la Juve la devo ancora capire ma Zhegrova e Openda sono buoni colpi, vedremo chi giocherà però. Lì davanti hai tanti giocatori. Vlahovic per me è più forte di David, mi aspetto che giochi, visto che lo paga 12 mln. E che Comolli a dicembre si presenti dai procuratori e provi un accordo per allungare il contratto. Sarà quasi impossibile ma devi provarci. C'è gente che spende 150 mln per Isak, non ce ne sono così forti in giro. Io metto Napoli, Inter, Juve e Milan. Chivu? E' molto intelligente, sveglio, qualche scivolone ci sta, come con l'Udinese. Ha i giocatori, forse serviva una rinfrescata in mezzo al campo ma ha un'Inter ancora forte".