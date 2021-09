Zazzaroni: "Lo ripeterò all'infinito, l'Italia non è una grande squadra"

"L'Italia non è una grande squadra ma siamo campioni" scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. Spazio alla Nazionale dopo lo 0-0 in Svizzera. Il direttore del Corriere esalta maggiormente la vittoria dell'Italia agli Europei dopo questi 2 pareggi con Bulgaria e Svizzera: "Oggi apprezzo più di allora ciò che i nostri hanno combinato tra giugno e luglio.

Mi sento di amare senza riserve l’Italia di Mancini proprio perché riuscì a essere più forte dei propri limiti. Lo ripeterò all’infinito: non è una grande squadra - e per quello che esprime il campionato non potrebbe nemmeno esserlo - ma ha dei princìpi sani, un’idea positiva".

Secondo Zazzaroni l'Italia paga il peso della vittoria europea ma le prestazioni e anche il record di imbattibilità consentono agli Azzurri di guardare avanti con positività. Anche perché: "Pr dirla alla Egonu, dopo tutta la m… versata sulla Nazionale nell’autunno del 2018, e anche in seguito, e quella che si continua a buttare sul Paese e sullo sport; dopo tutta la m…, ripeto, siamo comunque campioni, è arrivata la stagione felice e della gloria".