Zazzaroni: “Per fortuna in Italia c'è il Napoli, c'era bisogno di una squadra del genere”

"Il campionato di Serie A è definitivamente morto per la lotta Scudetto, restano segnali di vita per la Champions e l'Europa League, molto meno per la zona retrocessione. Per fortuna in Italia c'è il Napoli, c'era bisogno di una squadra del genere in un campionato senza spettacolo, gli azzurri sono veramente di altro livello non solo per i risultati ma anche per la qualità del gioco. Le due milanesi? non se la stanno passando bene, dentro e fuori dal campo. Si parla di problemi di spogliatoio ma è un grande classico che viene fuori quando le cose non vanno bene.