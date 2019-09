Zazzaroni replica ad ADL: "I napoletani non invidiano il nord, vogliono solo vincere"

Nel corso di Radio Marte, è intervenuto il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sui pochi abbonamenti: "Credo che le cause siano tante. La gente è delusa per il mancato arrivo di James e Icardi, toccherà alla squadra riconquistare la piazza.



Invidia nei confronti del nord? No assolutamente. I tifosi partenopei vogliono vincere. C’è bisogno di un'accensione, se il Napoli tra quattro partite dovesse essere primo, lo stadio tornerebbe a riempirsi gradualmente.



Confronto con Inter? L’Inter ha entusiasmo grazie a Zhang, Marotta e Conte. I tifosi neroazzurri sono convinti che qualcosa di buono stia per accadere.



Richiami di Adl verso Koulibaly e Ancelotti? Non sono richiami né contro l’allenatore né contro il giocatore. De Laurentiis sa che è difficile tenere fuori un giocatore come Koulibaly.



Parole Commisso sul razzismo? E’ un discorso intelligente fatto direttamente verso i capi ultrà fiorentini".