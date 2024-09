Zazzaroni: "Scudetto? Spero vinca il Napoli. Inter favorita ma le coppe tolgono energie"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel corso della trasmissione 'Deejay Football Club', in onda sulle frequenze di Radio Deejay, ha commentato così il successo di ieri sera dell'Italia a Parigi contro la Francia: "L'Italia ha fatto una partita all'italiana, Spalletti ha vinto con una prestazione alla Allegri. Non è stato fatto il calcio che sa fare Spalletti, ma il successo è arivato con una gara da difesa e contropiede".

Sulla corsa-Scudetto.

"La mia favorita per lo scudetto è l'Inter, in condizioni normali vince, ma c'è il discorso delle energie che tolgono le coppe da verificare. A Genova ho comunque visto una squadra che ci crede tanto, come se lo scorso campionato non fosse mai finito. Però, spero vinca il Napoli, è la mia massima aspirazione".