Zazzaroni stronca Insigne: “Il Napoli non ha mai vinto niente con lui, io scelgo Kvaratskhelia”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su Tele Vomero

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su Tele Vomero: “Io sto con Kvaratskhelia perché con Insigne non si è mai vinto niente. Kvara spacca di più la partita, ha più coraggio rispetto a Insigne che non dribblava mai. Lorenzo è stato uno dei giocatori più tecnici italiani, però mi arrabbiavo quando dava la palla indietro e non saltava l’uomo. E’ chiaro che una squadra non vince con un solo giocatore, ma per me Insigne era più bello che efficace. Kvaratskhelia ha la capacità di tentare costantemente la giocata difficile. A volte esagera, però grazie a Dio che c’è qualcuno che strappa”.