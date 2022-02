Zazzaroni su Zakaria: "Un mix tra Pogba e Kantè"

Scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Vlahovic apre tutte le porte. Zakaria mix Pogba-Kantè". Il giornalista ha parlato della vittoria della nuova Juve di Allegri, arrivata grazie a Vlahovic e a Zakaria, ma non solo. Una Juve che "ha proprio un corpo nuovo. Ce ne siamo accorti fin dai primi minuti" perché, secondo Zazza, la vecchia Juve, "quella zoppa pre-mercato" avrebbe sofferto anche contro un’avversaria altrettanto malridotta.

Questa Juve invece è diversa: "Vlahovic riferimento offensivo costante e potente (apre tutte le porte), Dybala con il sinistro smaltato e il pepe al culo, Zakaria un po’ Pogba e un po’ Kanté (come inclinazione)", con Arthur a fare da regista, Danilo e De Sciglio a dare copertura sulle fasce. E la corsa Scudetto, così come quella per la Champions, non autorizzano a chiusure definitive.