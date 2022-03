Zazzaroni sul CorrSport risponde ad Allegri: "Da put***e a disonesti: un bel progresso"

Il riferimento è alle parole di Allegri, paragonate a quelle di Mou di qualche anno fa:

Scrive Ivan Zazzaroni nel suo editoriale sul Corriere dello Sport: "Da put***e a disonesti: un bel progresso". Il riferimento è alle parole di Allegri, paragonate a quelle di Mou di qualche anno fa: "E così - scrive - nel giro di poche ore, siamo passati dalla prostituzione intellettuale di una dozzina di anni fa alla disonestà intellettuale di questa settimana . Un bel progresso: da puttane a disonesti, ancorché intellettuali, e insomma non ci facciamo mancare proprio niente, a parte le coppe europee". Il giornalista ha parlato del momento del calcio italiano, non particolarmente felice, e anche del grande sabato italiano con Napoli, Inter e Milan in campo per lo Scudetto: "Viviamo in piena schizofrenia".