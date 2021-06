Zeman: "Insigne è il più forte calciatore italiano. Spalletti? A volte ha avuto problemi..."

Zdenek Zeman è in qualche modo sia il presente che il passato, ma anche il futuro e rappresenta una storia che non finisce mai come l'amore per il calcio. Il tecnico ha concesso un'intervista al Corriere del Mezzogiorno ed ha spiegato che vede l'Italia come favorita agli Europei grazie alla libertà che Mancini lascia al talento, interpretando il calcio come da giocatore. Poi parla di Insigne e sono parole al miele per il Capitano dei partenopei: "L'ho visto per la prima volta nella Primavera del Napoli al torneo di Viareggio, poi a Cava non lo facevano giocare e ho chiesto a Pavone di prenderlo perché aveva dei mezzi, ha dimostrato che avevo ragione. Ora spero che rimanga a Napoli, è il più forte calciatore italiano". Infine una battuta su Luciano Spalletti che dovrà allenarlo: "Il campo dirà se la scelta è giusta, è un bravo allenatore anche se talvolta ha avuto problemi caratteriali con calciatori importanti (riferimento a Totti, ndr)".