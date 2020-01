Zeman: "Insigne è un giocatore importante, ma è tutto il Napoli che è cambiato con Gattuso"

Zdenek Zeman, ex allenatore che a Pescara ha allenato proprio Lorenzo Insigne, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "So che Insigne è bravo, è un giocatore importante, lo ha dimostrato in questi anni. Sono contento che ora, dopo un momento non positivo per il Napoli, nelle ultime partite è andato molto bene. Insigne diverso con Gattuso? Lo vedo anche io, ma penso che sia tutto il Napoli, anche con l'arrivo del centrocampista (Demme, ndr) che dà ordine. Insigne se è contento e felice rende molto di più, quando ha problemi in campo o fuori campo allora è difficile. Sono contento sia uscito dal momento non positivo".