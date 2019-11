Zenga esalta Meret: "Già quando allenavo il Crotone mi aveva impressionato. L'Italia è in buone mani"

L'ex portiere Walter Zenga ha parlato al sito Soccermagazine.it elogiando Meret: "L’avevo già detto anni fa, quando allenavo il Crotone, che mi aveva impressionato. Quindi la Nazionale è in buone mani. Titolare agli Europei? Non lo so, questa è una domanda che bisogna fare a Roberto che ne sa molto più di me ed è molto più dentro nel dettaglio. È chiaro che per un allenatore di Nazionale avere l’imbarazzo della scelta è molto meglio che non avere scelte".