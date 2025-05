Zhegrova, l'ex compagno: "Ricorda Robben, mai giocato con uno così forte!"

"Qualitativamente è uno dei migliori calciatori con cui ho mai giocato se non il migliore". Andrea Rocco Padula, ex compagno di squadra di Edon Zhegrova ai tempi del Basilea con cui ha giocato per due stagioni, ha rilasciato alcune dichiarazioni a KissKissNapoli.it.

“Con le dovute proporzioni, Per fisico e caratteristiche può ricordare Robben. Non lo sento da 3 o 4 anni ma se in questi giorni dovessi avere la possibilità di parlargli gli consiglierei di venire a Napoli di corsa. Anche se lui credo che già sia straconvinto di accettare questa sfida e in più, la presenza di Rrhamani in rosa rappresenti un grande fattore per favorire il suo eventuale inserimento in squadra ed in città. Si saranno già sentiti”.