Zidane, addio al veleno al Real e alla stampa: "Dopo ogni ko c'erano voci sul mio esonero"

Nel suo lungo messaggio d'addio al Real Madrid e ai suoi tifosi, Zinedine Zidane ha mandato anche una frecciatina alla stampa di Madrid e alla società merengue che filtrava informazioni a sua detta controproducenti: "Ho fatto centinaia di conferenze stampa e per disgrazia abbiamo parlato ben poco di calcio. Mi sarebbe piaciuto che le domande non fossero sempre dirette a creare polemica, ma piuttosto a parlare di pallone. Non ci dimentichiamo mai del calcio, che è proprio ciò che ci unisce.

Mi faceva malissimo leggere, dopo una sconfitta, che mi avrebbero cacciato. Questi messaggio filtrati in modo intenzionale alla stampa creavano interferenze negative con la rosa, dubbi e malintesi. Per fortuna avevo dei calciatori meravigliosi che sono rimasti con me fino alla morte. Credevano in me e sapevano che io credevo in loro", ha concluso l'ex tecnico dei blancos.