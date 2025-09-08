Zielinski: "Napoli favorito? Noi siamo forti e vogliamo vincere tutto! Tornerò al mio prime"

vedi letture

Piotr Zielinski ha rilasciato un'intervista a Sport Mediaset sulle difficoltà riscontrate all'Inter e le sue ambizioni future con i nerazzurri. Di seguito le sue dichiarazioni.

Gli infortuni l'hanno danneggiata?

“Sono partito subito con piccoli infortuni che non mi hanno mai permesso di essere al top, poi ne è arrivato uno quando stavo prendendo la fiducia giusta e trovando la continuità mia. Purtroppo gli infortuni hanno lasciato il segno nella mia prima stagione all’Inter, ma è andata bene e sono contento. Quest’anno voglio dimostrare di essere un giocatore da Inter, con qualità e potrò dare tanto alla squadra”.

Possiamo considerarla un nuovo acquisto?

“Voglio rimanere, voglio dare il massimo, voglio fare vedere ai tifosi lo Zielinski prime”.

Quali sono le sue sensazioni in vista della Juventus?

“Sarà una partita difficilissima, però abbiamo tutte le qualità per fare bene, saremo carichi per portare tre punti a Milano”.

Sul modulo di Chivu...

“Io sono disposto a tutto, posso giocare ovunque a centrocampo, dove mi metterà il mister darò il massimo e quindi in base al modulo penso mi troverò bene comunque”.

Cosa vi ha lasciato il ko contro il PSG in finale di Champions League?

“Nessuno strascico, è il passato, siamo partiti bene, poi siamo scivolati con l’Udinese, ma ci sono tantissime partite da giocare e tantissimi punti”.

Quali sono gli obiettivi dell'Inter in questa stagione?

“L’Inter deve puntare sempre in alto, in tutte le competizioni e cercare di vincere”.

Il Napoli è la squadra favorita per la vittoria dello scudetto?

“Chi è favorito? Si vedrà, noi siamo forti, abbiamo tantissime qualità, cercheremo di arrivare alla fine della stagione in cima”.