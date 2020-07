Ziliani: “Napoli ancora punito per le parole di ADL contro Nicchi e Rizzoli, quando finirà?”

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, dopo il rigore dubbio concesso ieri contro il Napoli ha parlato di arbitri, commentando così la situazione che si vive in casa azzurri: "Ma la punizione a De Laurentiis (quindi al Napoli) per il delitto di lesa maestà commesso contro Nicchi e Rizzoli, mandati giustamente al diavolo per la loro inettitudine (eufemismo), quando scade? La stagione prossima? De Laurentiis si era accorto subito del pericolo cui esponeva il Napoli dopo le accuse a Nicchi e Rizzoli: cercò di intervenire, ma la rappresaglia degli Intoccabili fu, ed è, spietata".